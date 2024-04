Udinese, UFFICIALE il cambio in panchina: addio a Cioffi, ecco Cannavaro e torna anche Pinzi

L'Udinese ha deciso: la sconfitta nel recupero per 1-0 rimediata sabato sera a Verona ha segnato il destino del tecnico Gabriele Cioffi (curiosamente proprio ex allenatore gialloblù) che è stato esonerato: i friulani vogliono dare una svolta a un finale di stagione che sta andando pericolosamente verso le acque paludose della retrocessione in Serie B. E hanno ufficializzato il cambio in panchina con Fabio Cannavaro.



LA CLASSIFICA - Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite, la squadra bianconera è stata raggiunta a quota 28 punti dal Frosinone al terzultimo posto in classifica, due lunghezze sopra il Sassuolo penultimo. Tre punti sopra, ecco proprio il Verona e l'Empoli, vincenti in quest'ultima giornata a cinque turni dalla fine del campionato.

C'erano in ballo i nomi di Leonardo Semplici, Andrea Stramaccioni, Edoardo Reja e, che si prepara all'occasione di salvare l'Udinese e guadagnarsi la conferma su una panchina di Serie A. Oggi è il giorno delle cose formali, è già arrivata la firma fino a fine stagione senza opzioni, da ridiscutere nel caso in estate un nuovo contratto.- Nello staff tecnico c'è anche Giampiero Pinzi (si libera rescindendo il contratto con l'Hellas Verona), che per il suo passato alla Lazio non aveva potuto raggiungere Daniele De Rossi alla Roma. Giovedì si gioca la parte finale del recupero in casa proprio con i giallorossi. Poi l'Udinese gioca domenica a Bologna, quindi in casa contro il Napoli, a Lecce, ancora in casa con l'Empoli e infine l'ultima giornata di campionato a Frosinone.Cioffi chiude la sua seconda esperienza a Udine in maniera mesta:in trasferta), 10 pareggi e 9 sconfitte, l'ultima delle quali, firmata dal veronese Coppola all'ultimo minuto di recupero.

Udinese Calcio comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l'impegno profuso.Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra".Ufficiale anche la scelta di affidare la panchina a Fabio Cannavaro che ha firmato un contratto fino a fine stagione. Ecco il comunicato che ufficializza anche il ritorno di Pinzi.E’ Fabio Cannavaro il nuovo allenatore bianconero. Udinese Calcio è lieta di accogliere il campione del mondo e Pallone d’Oro 2006 che guiderà la squadra fino al termine della stagione sportivaNon occorre richiamare le gesta sul campo di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano, Cannavaro è un giovane e preparato allenatore di statura internazionale che ha già avuto modo di provare le sue capacità anche all’estero. Il club ha individuato nella sua esperienza di campo e tecnica e nella sua leadership indiscussa la figura idonea a condurre la squadra all’obiettivo della salvezza. Mister Cannavaro sarà accompagnato da suo fratello Paolo come allenatore in seconda e da Francesco Troise come collaboratore tecnico. Inoltre, è con grandissimo piacere che la famiglia bianconeraPer lui, dopo le gloriose pagine della nostra storia scritte da giocatore, si tratta di un ritorno nello staff tecnico bianconero di cui aveva fatto già parte dal 2019 al 2022. Pinzi ritorna per apportare tutto il suo bagaglio d’esperienze e competenze oltre all’amore per i nostri colori. Il nuovo staff dirigerà la prima seduta di allenamento questo pomeriggio alle ore 15. La presentazione di Fabio Cannavaro si terrà domani, 23 aprile, alle ore 13 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium. Per le televisioni sarà reperibile, come di consueto, tramite il portale Infront. Benvenuto Mister e bentornato Giampi!