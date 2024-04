Cioffi a rischio esonero nell'Udinese: due nomi per sostituirlo

La sconfitta di ieri sera contro il Verona può essere decisiva per il futuro di Gabriele Cioffi: l'Udinese è stata affondata da un gol di Coppola all'ultimo, e ora la società sta valutando l'esonero dell'allenatore.- Le tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato hanno spinto la società a valutare la posizione di Cioffi. Secondo Sky Sport la società sta facendo delle riflessioni e ha già iniziato a valutare alcuni profili come eventuali sostituti: se il club dovesse decidere di non continuare con l'allenatore attuale, i profili che piacciono di più alla dirigenza sono quelli di. Nella giornata di oggi le valutazioni continueranno per capire con chi concludere la stagione.

- Nel post partita di ieri il ds dell'Udinese Federico Balzaretti ha confermato la fiducia a Cioffi, anche se in realtà ci sono possibilità concrete che possa essere esonerato: "Confermiamo assolutamente la fiducia. Non è questo il momento di mettere in discussione il nostro allenatore. Dobbiamo restare compatti. La prestazione c'è stata, abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. L'umore ovviamente non è dei migliori, in spogliatoio ho visto tante facce tristi.. Dobbiamo avere la forza di ripartire. Il calcio ti dà l'opportunità di voltare subito pagina, giovedì abbiamo già l'occasione di giocare 25' contro la Roma".

- Cioffi una prima esperienza da dicembre 2021 fino a giugno dell'anno successivo, Cioffi è tornato sulla panchina dell'Udinese alla fine di ottobre scorso al posto di Sottil:; l'ultima ieri sera contro il Verona, quella che può diventare decisiva per la panchina. L'allenatore toscano ha una media punti di 0,96 a partita. In Coppa Italia è stato eliminato al secondo turno dal Cagliari dopo un gol di Lapadula al 120'.