Operazione in uscita per l'Udinese, che cede il croato Andrija Balic in prestito agli slovacchi del FK DAC 1904: "Udinese Calcio comunica la cessione a titolo temporaneo sino al 30/6/2020 di Andrija Balic al club slovacco FK DAC 1904. Il centrocampista croato classe 1997, arrivato a Udine nel gennaio 2016 dall'Hajduk Spalato, ha collezionato 32 presenze in maglia bianconera. Balic ha disputato la prima parte di stagione in prestito al Perugia, totalizzando 11 presenze tra serie B e Coppa Italia. Ad Andrija i migliori auguri da parte del club per questa nuova esperienza".