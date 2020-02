Attraverso un comunicato ufficiale, l'Udinese ha annunciato l'arrivo di Sebastian Prodl, difensore austriaco proveniente dal Watford, club di proprietà della famiglia Pozzo in cui Prodl ha militato nelle ultime quattro stagioni. In carriera, il difensore ha vestito le maglie dello Sturm Graz e soprattutto del Werder Brema, con cui ha collezionato 149 presenze, alcune delle quali anche in Champions ed Europa League.