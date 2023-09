Keinan Davis è l'attaccante che sostituirà Beto all'Udinese. A comunicarlo è il club bianconero: "Arriva dalla Premier League il nuovo attaccante bianconero: Keinan Davis è un nuovo giocatore dell’Udinese. Arriva a titolo definitivo dall’Aston Villa ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Giocatore dagli ottimi piedi e dotato di grandi doti fisiche e atletiche, Davis è un attaccante completo in grado di essere determinante in fase realizzativa ma anche di aiutare lo sviluppo della manovra".