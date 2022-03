Welcome Festy #Ebosele

In attesa della fine del campionato, l'Udinese ha già iniziato a pianificare la prossima stagione annunciando il primo acquisto. Si tratta di, terzino destro classe 2002 che arriva dal Derby County e si aggregherà alla squadra da quest'estate. A confermare l'operazione è un comunicato ufficiale del club: "Forza fisica, tecnica e tanta corsa per le fasce dell’Udinese: Festy Ebosele è un nuovo giocatore bianconero. L’esterno irlandese arriverà a partire da luglio ed ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027. Ebosele è un giovane di grandi prospettive che, però, ha già alle spalle stagioni da protagonista in Inghilterra con la maglia del Derby County ed è il primo tassello che andrà a rinforzare l’Udinese in vista della stagione 2022/2023".