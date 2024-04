La sfida persa in extremis contro l'Inter non sta lasciando l'amaro in boccasoltanto per il punto chiave lasciato per strada in ottica salvezza, ma anche e soprattutto perché oltre al danno è arrivata in campo anche una doppia beffa legata a due infortuni di due uomini importantissimi per Gabriele Cioffi.sono stati infatti constretti ad uscire dal campo di gioco per un problema muscolare (il secondo addirittura in barella) e gli esami che hanno svolto oggi hanno confermato le pessime sensazioni per entrambi e

“Udinese Calcio comunica i seguenti aggiornamenti sulle condizioni di Sandi Lovric e Florian Thauvin. Il centrocampista ha riportato una lesione muscolare al flessore della coscia destra. Anche l’attaccante francese ha subito una lesione, al flessore della coscia sinistra. Per entrambi i tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane valutando l’evoluzione clinica”.