Il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna: "Non mi piace parlare dell'undici che giocherà, soprattutto per non dare vantaggi agli avversari. E' chiaro che Behrami sia un calciatore importante per noi, è un leader. Vedremo domani se può giocare, in 24 ore può succedere di tutto. Penso che non è facile giocare tre gare nel giro di una settimana, ora non posso decidere al 100% perché manca ancora tanto tempo all'inizio del match".



Sul ballottaggio Pussetto-Machis: "Può giocare anche D'Alessandro, oppure De Paul. Dipende da noi, dal modulo, dall'avversario, dallo stato fisico dei calciatori. Tutto dipende da varie cose. Abbiamo più chance, domani può giocare D'Alessandro o De Paul. C'è bisogno di dare tutto, i ragazzi hanno doti differenti ma hanno qualità e buona mentalità".



Sulla convocazione di De Paul nell'Argentina: "Complimenti a lui per questa chiamata, sono felice per il ragazzo. Abbiamo parlato tanto, so che è molto felice per questa convocazione. Io, il club, lo staff e i compagni di squadra siamo molto soddisfatti. Questa situazione è positiva per noi, perché Rodrigo parla bene del lavoro che facciamo giorno dopo giorno. L'Udinese deve fare questo. I ragazzi devono capire che, se il collettivo funziona, poi fanno bene anche i singoli".