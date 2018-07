Julio Velazquez, allenatore dell'Udinese, parla dopo il pareggio con l'Al Wehda: "Oggi i giocatori che avevano bisogno di giocare hanno fatto minuti importanti, come contro i russi dell'UFA siamo andati sotto, ma siamo riusciti di nuovo a riacciuffare il risultato, è un segnale importante. Balic ha fatto qualche minuto in più e sono cose importanti che vanno al di là del risultato. Il campo era brutto, reso secco dal caldo. Adesso ci riposiamo e mercoledì giocheremo di nuovo per mettere altri minuti. Sono molto soddisfatto di Lasagna, soprattutto per la sua mentalità, ma non mi piace parlare del singolo, la squadra lavora e oggi non era facile, tra il caldo, il campo e il gioco degli avversari non era semplice uscirne indenni. Però chi aveva bisogno di giocare ha fatto minuti importanti, questo è fondamentale. Alì Adnan e Pezzella esterni alti? È sempre una soluzione per dare minutaggio a tutti, avevamo qualche giocatore con affaticamento muscolare, quindi ho optato per questa scelta".