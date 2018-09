Julio Velazquez, allenatore dell'Udinese, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Bologna: "È stata una partita equilibrata tra due squadre che avevano lo stesso obiettivo, poi nella ripresa non è stato facile, giocavamo in trasferta, con una squadra che ha spinto. Adesso testa alla prossima gara. A me piace parlare con equilibrio, alla fine della gara con la Lazio tutti hanno detto che l'Udinese stava bene fisicamente, oggi non è stata questione di stanchezza, è che non abbiamo fatto di tutto per chiudere la gara nel primo tempo. Mi dispiace per i tifosi e per i giocatori, abbiamo fatto una prestazione per minimo portare a casa un pareggio. Juve? Adesso dobbiamo lavorare per le prossime partite senza pensare al nome dell'avversario. Noi al cento per cento possiamo fare punti con tutte e due le avversarie, non è impossibile fermare la Juventus. Sarà una partita difficile, se penso che sia impossibile mi fermo a casa".