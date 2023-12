Udinese-Hellas Verona (domenica 3 dicembre con calcio d'inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 14esima giornata di campionato in Serie A. Gli ospiti si presentano a questa sfida al penultimo posto in classifica con 9 punti, due in meno dei padroni di casa a quota 11.



LE ULTIME - Cioffi perde Bijol, che si aggiunge agli altri infortunati Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue e Semedo. Dall'altra parte Baroni non può contare sui difensori Dawidowicz e Magnani.



LE PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Success, Thauvin. All. Cioffi.



VERONA (4-3-3): Montipò; Faraoni, Hien, Amione, Doig; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni.