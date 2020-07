È arrivata con due giornate di anticipo l’aritmetica salvezza per la compagine allenata da Luca Gotti: la sconfitta in extremis del Lecce a Bologna ha permesso ai friulani di scendere in campo contro il Cagliari con la mente libera da ogni preoccupazione.



Per l’Udinese si tratta della 25esima permanenza consecutiva in Serie A: un primato invidiabile, che deve dare la forza a proprietà e componenti dello staff di fare il salto di qualità, per evitare di soffrire fino all’ultimo e cercare di conquistare quanto prima gli obiettivi stagionali.



La conferma dell’allenatore, bravo a superare quota 40 punti, dev’essere la base per il futuro della società friulana: resistere alle offerte per i top player non sarà facile e, proprio per questa ragione, bisognerà ripartire dalle poche certezze che la rosa bianconera ha a disposizione.



Musso, Nuytinck, Mandragora, Okaka e Lasagna, viste le possibili cessioni di De Paul e Stryger Larsen tra tutti, dovranno formare lo zoccolo duro della squadra di Gotti: solo formando un gruppo compatto e affidabile, infatti, i bianconeri potranno togliersi qualche soddisfazione.



Sarà opportuno portare a termine il campionato in corso nel migliore dei modi, per cercare di migliorare la posizione in classifica e dimostrare che l’Udinese può ambire a traguardi più importanti.



Lecce e Sassuolo saranno le ultime avversarie della compagine friulana, due match alla portata di Fofana e compagni: con la salvezza già archiviata, infatti, i ragazzi di Gotti saranno liberi di esprimere il proprio calcio con più serenità, al fine di conquistare più punti possibili e costruire il prossimo campionato in maniera più libera.