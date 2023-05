Un finale di stagione avaro di emozioni per l'Udinese. I bianconeri, che erano partiti a mille salvo poi crollare dopo la sosta mondiale, chiuderanno nella parte destra della classifica.Salvezza tranquilla ma poco altro in più, in linea con quanto fatto negli ultimi anni. L'Europa, sogno proibito del patron Pozzo, resta ancora lontana. Il decimo posto pare essere ormai sfumato e anche la quota 50 a due giornate dal termine (Salernitana in trasferta e Juventus in casa le avversarie) non è cosa facile da raggiungere.Comprensibile che ci sia un pizzico di delusione tra i tifosi, che speravano di poter davvero finalmente lottare per qualcosa di importante o almeno di divertirsi fino alla fine. Così non è stato, probabilmente anche a causa di qualche infortunio di troppo e di una rosa con poche alternative alla prime linee.Sottil è stato comunque confermato. La società ha deciso di puntare su di lui anche nella prossima stagione, fidandosi più del roboante inizio che del netto calo avuto da gennaio in poi. Il tempo ci dirà se sarà una scelta azzeccata o meno.Spazio già al mercato. Tante le voci, le possibili trattative. Sarà rivoluzione? Sicuramente verranno cambiate diverse pedine. Udogie è già del Tottenham. Becao e Pereyra, in scadenza, difficilmente rimarranno a Udine. Samardzic e Bijol sono corteggiati dalle big e Beto deve per esigenze di bilancio essere la prossima plusvalenza. Nestorovksi è a fine corsa. C'è da capire poi anche quale sarà il futuro di Deulofeu, fermo da mesi a causa di un ginocchio malconcio.Arriverà Brenner, attaccante davvero interessante ma il brasiliano non può essere l'unico colpo dell'estate. Servono rinforzi, giovani talenti da lanciare ma anche qualche giocatore più pronto sui cui fare subito affidamento. L'Udinese ha dimostrato di saper fare mercato e di scovare i giocatori giusti, ci affidiamo all'esperienza. Gli acquisti determineranno chiaramente quelle che saranno le future ambizioni del club.