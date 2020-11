Ripartirà dalla gara contro il Genoa il campionato della compagine friulana, dopo un inizio di stagione tutt’altro che brillante: nelle prime sette giornate, infatti, la squadra di Luca Gotti ha collezionato solamente 4 punti, grazie al successo sul Parma e al pareggio strappato al Sassuolo, cadendo nelle restanti cinque uscite.



Contro il Grifone i bianconeri dovranno cercare di rialzare la testa, per allontanarsi dall’ultimo posto della graduatoria, presidiato dal Crotone, e ricominciare con il piede giusto dopo la sosta dedicata alle Nazionali.



Gotti, con grande probabilità, ripeterà il 3-5-2 proposto a Reggio Emilia nel corso dell’ultima partita giocata, con Nuytinck a guidare la linea difensiva e De Paul a dare il via alle ripartenze friulane: è ancora in dubbio, invece, la presenza di Roberto Pereyra, rientrato anzitempo dagli impegni con la Seleción, dopo aver rimediato un infortunio muscolare.



In attacco dovrebbe essere confermata la coppia Okaka-Lasagna, entrambi reduci dalla chiamata in Nazionale da parte del CT Roberto Mancini.



Insomma, la gara contro il Genoa potrebbe segnare un crocevia importante per la stagione bianconera: in caso di successo, infatti, l’Udinese supererebbe in classifica la compagine rossoblù, portandosi a quota 7 ed avvicinandosi alle dirette concorrenti per la salvezza.



Proprio per questo motivo sarà fondamentale scendere in campo con la giusta motivazione e la grinta necessaria: vincere permetterebbe di respirare momentaneamente, al fine di poter affrontare con più serenità i prossimi impegni e salvare la panchina del proprio allenatore.