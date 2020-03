Ripartire non sarà facile. L’emergenza sanitaria che ha colpito e continua a colpire l’Italia – ancora per poco si spera - ha bloccato tutto e tutti, Serie A compresa. Nel corso del prossimo weekend, però, si giocherà nuovamente, ricominciando da quelle gare che poco più di una settimana fa erano state rinviate a causa del coronavirus.



Il 26esimo turno di campionato si disputerà senza pubblico e così, anche l’Udinese, dovrà scendere in campo senza il supporto dei propri tifosi, anima immortale della compagine bianconera.



Alla Dacia Arena arriverà la Fiorentina, squadra insidiosa che ultimamente ha spesso saputo approfittare dei problemi friulani. In classifica i ragazzi di Iachini occupano momentaneamente il 13esimo posto, staccando di sole due lunghezze i bianconeri di Gotti.



Dopo ben tre pareggi consecutivi, l’Udinese cercherà in tutti i modi di centrare la prima vittoria in questo girone di ritorno, per sbloccarsi definitivamente e ripercorrere la strada intrapresa tra la fine del 2019 e l’inizio dell’anno corrente: le tre sconfitte rimediate contro Milan, Parma e Inter hanno complicato e non poco la situazione in classifica dei friulani, che ora si trovano a soli cinque punti dalla zona rossa della graduatoria.



Il problema principale rimane la fase offensiva, con 21 reti all’attivo, anche se nel test infrasettimanale contro il Cjarlins Muzane - terminato 13 a 1 - si è visto un gruppo compatto, affamato e voglioso di rialzare subito la testa.



Domenica fondamentale sarà dimenticare la brutta partenza di questa seconda metà di campionato, per cancellare le cadute e ricominciare a correre uniti verso l’unico obiettivo stagionale: la salvezza.