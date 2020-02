Ci ha pensato ancora una volta “El Diez” a trascinare i bianconeri: lo ha fatto all’ultimo respiro, dopo una gara dominata in lungo e in largo, pareggiando i conti e facendo respirare, anche se parzialmente, i tifosi accorsi al Rigamonti di Brescia.



L’Udinese gioca bene, crea tanto, ma non sa segnare: le due traverse colpite, sommate ai ripetuti miracoli di Joronen, hanno impedito alla compagine di Luca Gotti di trovare il vantaggio, subendo nel finale il gol dell’1-0 di Bisoli, reattivo a raccogliere un clamoroso errore difensivo e battere un Musso tutt’altro che impeccabile.



E proprio quando il match si stava avviando alle ultime battute, i friulani sono andati all’arrembaggio, portando a termine un’azione corale conclusa proprio da Rodrigo De Paul, alla quinta gioia stagionale. L’argentino è stato decisivo per l’ennesima volta nel corso di questo campionato, dopo le reti di Genova e Lecce e quelle casalinghe contro Cagliari e Sassuolo.



Eppure, nonostante i ritmi alti e le numerose occasioni da gol, l’Udinese rimane il secondo peggior attacco del campionato, con appena 20 reti all’attivo. A confermare questa statistica è la delicata posizione in classifica ricoperta dai friulani: ora, dopo le tre sconfitte consecutive e il pareggio di Brescia, il terzultimo posto dista solamente sei lunghezze.



Nel corso del prossimo turno di Serie A le Zebrette affronteranno il sorprendente Verona, vittorioso contro la Juventus di Sarri e attualmente in zona Europa.



Sarà un lunch match tutt’altro che semplice per i ragazzi di Luca Gotti, che dovranno lavorare in settimana specialmente su mentalità e fase offensiva. Ripartire con una vittoria sarà fondamentale, per spazzare definitivamente la sfortuna accumulata e staccarsi dalla parte più calda della graduatoria.