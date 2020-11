È arrivata un’altra sconfitta per la compagine allenata da Luca Gotti, nel lunch match giocato ieri contro il Milan: si tratta della quinta caduta in sei uscite, intervallate solamente dal successo in extremis sul Parma.



Anche contro i rossoneri i friulani non hanno saputo difendere il pari, facendosi beffare a 7’ dalla fine da una magia di Zlatan Ibrahimovic. A nulla è servita la rete dal dischetto di Rodrigo De Paul, bravo a sfruttare il primo penalty concesso dopo 49 partite e riequilibrare momentaneamente il match, in seguito al sigillo nel primo tempo di Franck Kessie: gli ospiti, infatti, hanno saputo approfittare di una clamorosa disattenzione della retroguardia bianconera per mettere la freccia e sorpassare nuovamente i padroni di casa, firmando il gol del 2-1 decisivo.



Tante le note stonate della sfida di ieri: non attentissimo Musso, impreciso con i piedi in fase di impostazione e poco reattivo sul gol del secondo vantaggio rossonero.

Male la coppia centrale, formata da Becao e De Maio, che ha sofferto la fisicità degli attaccanti del Milan, concedendogli spazio e giocate; poco brillante Arslan in mezzo al campo, mentre pessima è stata la prova di Deulofeu, mai nel vivo dell’incontro e delle offensive friulane.



Positive, invece, le prestazioni di Samir, Pereyra e Pussetto, che si sono sacrificati fino all’ultimo giro di lancette, cercando di salvare i compagni dalla quinta sconfitta stagionale, senza però riuscirci.



Il cambio modulo non ha portato a Gotti quanto visto in Coppa Italia contro il Vicenza, lasciando l’amaro in bocca per l’ennesima occasione sprecata a pochi minuti dalla fine.



Ora i bianconeri andranno a giocarsi le proprie carte a Reggio Emilia, nell’anticipo di venerdì contro il Sassuolo: sarà fondamentale, prima della sosta dedicata alle Nazionali, cercare di rialzare subito la testa, al fine di allontanarsi dalla zona rossa della graduatoria e andare alla pausa con la mente libera da preoccupazioni.