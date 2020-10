È finalmente arrivata la prima vittoria in campionato per la compagine bianconera, dopo le tre gare a secco in avvio di stagione: nel match casalingo contro il Parma, infatti, i friulani hanno saputo concretizzare quanto di buono creato nel corso dei 90’, vincendo all’ultimo respiro grazie al guizzo di Nacho Pussetto.



I ragazzi di Luca Gotti, dopo essere andati sotto a metà del primo tempo, sono stati bravi a reagire immediatamente, sbloccandosi e trovando la rete del pari con Samir, dagli sviluppi di un calcio d’angolo.



È stato proprio il primo gol del campionato a dare la forza all’Udinese nel corso della ripresa che, dopo aver ribaltato il risultato grazie ad una grande azione di Pereyra, culminata con l’autorete di Iacoponi, ha amministrato il gioco per lunghi tratti di gara: solo il pareggio momentaneo di Karamoh ha spaventato i bianconeri, che proprio nell’ultimo giro di lancette hanno pescato il jolly dalla distanza, sorpassando definitivamente gli emiliani e conquistando le prime tre lunghezze della stagione.



Positive le prestazioni dei nuovi acquisti (Ouwejan, Arslan e Makengo), coadiuvate dal trio argentino che ha trascinato l’Udinese: De Paul, Pereyra e Pussetto, infatti, sono stati i migliori in campo, decisivi per la manovra e per il risultato finale.



Non brillante, invece, la prova di Nicolas, sorpreso in entrambe le reti ospiti, mentre continua a faticare, e non poco, la coppia d’attacco bianconera.



Gotti dovrà presto studiare una soluzione per far fronte alla grande difficoltà che i centravanti friulani hanno nel centrare il bersaglio avversario e una di queste potrebbe essere il cambio modulo: tanto è vero che gli arrivi di Deulofeu e gli innesti della finestra estiva di mercato possono garantire qualità negli ultimi 20 metri e aiutare così Lasagna e Okaka a trovare la via del gol.



Ora sarà fondamentale non abbassare la guardia, per affrontare la Fiorentina con la giusta concentrazione e cercare di dare continuità al risultato ottenuto ieri, al fine di ripartire con entusiasmo e tenacia verso l’unico obiettivo, la salvezza.