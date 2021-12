Va in archivio il 2021. Per l'Udinese un'annata normale, con qualche sussulto, una salvezza conquistata ma anche diversi passaggi a vuoto. Si poteva fare di più? Decisamente. Il finale dello scorso campionato è stato in calando, la prima parte della stagione con tanti alti e bassi che sono poi costati la panchina a Gotti. Andiamo a vedere insieme, allora, i promossi e i bocciati dell'anno.- Il 2021 è stato senza dubbio l'anno dell'argentino. Il fantasista di Sarandí, trascinando a suon di gol e assist alla salvezza l'Udinese, si è guadagnato il tanto agognato salto in una big. La vittoria della Copa America da protagonista con l'Argentina e la chiamata dell'Atletico Madrid lo hanno consacrato tra i grandi.- Il bomber portoghese è la vera sorpresa di questa prima parte di campionato. Arrivato nell'ultimo giorno di mercato dalla Portimonense, Beto ha messo subito in mostra tutto il suo repertorio. Già 7 gol in campionato e l'intenzione di migliorarsi ancora. L'ennesimo talento scoperto dai Pozzo.- Dopo oltre un anno di assenza rivedere i tifosi sugli spalti è stata una grande emozione. A Udine il pubblico è il 12 uomo in campo, elemento imprescindibile.- Partita dopo partita lo spagnolo sta ritrovando se stesso. 6 reti, già eguagliato il record in Serie A stabilito in precedenza con la maglia del Milan. Può tornare quello del Barcellona? Presto per dirlo ma ora l'Udinese è sua.- Il vice del vice entra a sorpresa in corsa e strappa subito punti decisivi. Un approccio importante alla panchina bianconera, culminato con il poker al Cagliari. Speriamo che questo sia stato soltanto l'inizio. La fame può fare senza dubbio la differenza.- Questo doveva essere l'anno del suo rilancio e invece l'infortunio lo sta ancora condizionando pesantemente, soprattutto a livello mentale. Con Deulofeu e Beto là davanti rischia di trovare da qui alla fine davvero poco spazio.- L'esonero ad un certo punto è stato inevitabile. La squadra non lo seguiva più, si vedeva che qualcosa nello spogliatoio si era rotto. Tante belle parole ma purtroppo pochi fatti. Quest'anno non è mai stato in grado di dare un volto chiaro alla squadra. Si è perso in tanti esperimenti che non hanno portato risultati e punti.- Il danese a causa del mancato rinnovo è finito fuori rosa. Separato in casa dopo essere stato per anni un elemento imprescindibile. Peccato, la sua situazione poteva essere gestita meglio. I Pozzo rischiano ora di restare a mani vuote.- Classe cristallina, movenze da predestinato. Quando iniziava a mettersi in mostra il crociato ha fatto crac. Che peccato, poteva essere un giocatore importante sul quale costruire il futuro.- Finalmente è arrivata la rescissione del contratto. Giocatore inadeguato per la Serie A. Un buco nell'acqua per l'Udinese che su di lui aveva investito una cifra importante.