E' un atto di sofferenza puro, essere tifosi dell'Udinese nel corso dell'estate, raramente la serenità ha regnato in Friuli nei caldi mesi estivi e anche questa stagione pare non voler concedere tregua. Il portiere è il primo nocciolo della questione, davo per scontata la permanenza di Meret a Udine, prima di tutto perché sarebbe il coronamento del suo sogno, poi considerando la crescita esponenziale che avrà il suo cartellino per motivi economici.



Ma qua la logica raramente prende il sopravvento, ed anzi la confusione è spesso quella che esce vincitrice. Non voglio comunque ragionare oltre, perché potrei anch'io essermi fatto risucchiare dalle chiacchiere da bar, preferisco quindi continuare a pensare che sarà Meret il portiere dei friulani per la prossima stagione. Il pacchetto completo Meret-Karnezis a Napoli mi pare da fantacalcio, ma staremo a vedere chi avrà ragione nelle prossime settimane.



Intanto chi sta cercando casa con insistenza è Jakub Jankto, il giocatore Ceco ormai da diverso tempo è uscito dalle simpatie dei tifosi friulani e a quanto pare è uscito anche dai radar dei grandi club, i Pozzo stanno abbassando le pretese sotto i 20 milioni e sia la Samp che l'Atalanta sono pronte a farsi avanti. La sua partenza sarebbe praticamente indolore e consentirebbe quindi di lavorare in entrata con maggior serenità.



In entrata si sta facendo un gran rumore sull'asse Torino-Udine, dove diverse testate affermate danno per chiuso l'acquisto di Mandragora dalla Juventus e che sarebbero in procinto di arrivare anche Audero e Cerri. Queste, in attesa dell'ufficialità, potrebbero essere realmente delle buone notizie, non tanto per i soldi spesi, quanto piuttosto per una caratteristica che da queste parti manca e molto da parecchio tempo: giovani e italiani.