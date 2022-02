Udinese,. Con un po' di coraggio in più questa Lazio - che aveva nelle gambe le fatiche di Coppa, che arrivava al Friuli senza Immobile e che ha pure perso Pedro infortunatosi dopo pochi minuti dal fischi d'inizio - si poteva battere.I bianconeri, come dimostrano i cambi di(perché togliere Deulofeu? Fa bene lo spagnolo ad arrabbiarsi), preferiscono portare a casa u. Resta il quintultimo posto e soprattutto la sensazione che per la salvezza ci sarà ancora tanto da faticare.La spavalderia in conferenza stampa del tecnico toscano fa da contraltare a quel che si vede in campo. Una squadra che ancora non riesce a credere pienamente nelle proprie qualità e che troppo spesso gioca con addosso la paura.Non basta un ritrovatoper ritrovare la vittoria. Lo spagnolo, che ha tramutato le critiche in gol, non può da solo risolvere ogni problema. Può essere un leader ma non il salvatore della patria. Non bastano nemmeno, che con i loro ingressi una scossa la match la danno eccome, per piazzare il sorpasso (grida vendetta la traversa di Molina a tempo scaduto e soprattutto il rigore non dato al Tucu per fallo evidente di Milinkovic-Savic).Non basta nemmeno una rinnovata solidità difensiva se poi per l'ennesima volta si regala all'avversario un gol.limitano al minimo gli attacchi avversari,concede a Felipe Anderson di trovare il pari a pochi istanti dal riposo., deve sistemare tatticamente e tecnicamente un centrocampo che continua ad essere l'anello debole della squadra. In mediana c'è poca luce e tanti errori (madornale quello di Makengo che spedisce altro sopra la traversa a porta sguarnita).La classifica resta preoccupante, come preoccupante è anche il calendario. Venerdì i bianconeri saranno di scena a San Siro, contro la capolista Milan. Una prestazione a metà, il compitino, non sarà sufficiente per tornare a casa con punti.Il campionato è ormai entrato nella sua fase decisiva. L'Udinese o c'è o non c'è.