E' un estate calda per non dire caldissima ma le trattative di calciomercato faticano a decollare. Complici i mondiali appena iniziati, sembra di assistere a una fase di stallo dovuta proprio alla manifestazione, in attesa del veder decollare i prezzi dei cartellini alle prime fiammate. Le uniche certezze in casa bianconera sono il nuovo direttore sportivo, Pradé, che va a sostituire Gerolin e i portiere che sarà Meret.



Diciamo che sulla prima non mi sono sbilanciato perchè c'è già l'ufficialità, mentre per il portiere mi porto avanti conoscendo un po' la società friulana. Meret è un portiere di valore assoluto, ma che non ha espresso ancora del tutto il suo potenziale, la stagione a Ferrara è stata buona ma solo per metà a causa dell'infortunio. Ora anche un solo campionato come titolare in Friuli, potrebbe elevare di molto il prezzo di mercato e sarà questa la via che alla fine intraprenderà la società.



Resta da risolvere a situazione Scuffet, sembrava in dirittura d'arrivo il suo approdo alla Spal, ma ora pare essersi fatto avanti anche il Venezia. Qui le sensazioni sono ancora poco chiare, sarei più propenso a vedere Simone alla prova in serie A, ma visto la serietà del progetto in laguna, anche se in B potrebbe essere una valida alternativa. Staremo a vedere come evolveranno le cose e se le trattative inizieranno ad entrare nel vivo nei prossimi giorni..