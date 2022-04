. Vittoria netta e pratica salvezza archiviata. I bianconeri, nel giorno della festa della Patria del Friuli, si riconciliano con il proprio pubblico, che dai tempi di Guidolin non vedeva una squadra giocare così. Stadio in festa, applausi per tutti,in primis.Al tecnico toscano va dato il merito di aver ricostruito dalle fondamenta la consapevolezza di un gruppo per troppo tempo sfiduciato. È lui ad aver dato una mentalità vincente ancora prima che un gioco spumeggiante. Psicologo, motivatore oltre che allenatore. Quella corsa alla Mourinho ad abbracciare i suoi giocatori dopo il gol sa di calcio romantico, quel che la piazza ha bisogno per tornare ad entusiasmarsi. Inutile chiedersi dove sarebbe ora l'Udinese se ci fosse stato Cioffi e non Gotti a guidarla fin dall'inizio. Poco importa del passato, quel che è stato è stato. Ora la bianconera si diverte e fa divertire, sognando un futuro più ricco di soddisfazioni, magari nella parte sinistra della classifica. Sì, ora a Udine si torna a sognare, da buoni friulani sempre con i piedi per terra.Troppo facile parlare dell'eroe di giornata, quelche non segnava da nove giornata, che stava quasi diventando un caso, ma che con una tripletta poderosa ha cancellato in un sol colpo la difesa sarda e ogni dubbio sulle sue qualità. Il portoghese è forte ma soprattutto affamato e la fame nel calcio, si sa, fa sempre la differenza. Crescerà ancora, ne sono convinti tutti perché questi 11 gol sono soltanto l'inizio. Bravi i Pozzo a pescarlo in estate, a credere in di lui più di ogni altro club. 7 milioni non stati affatto un azzardo dato che ora ne vale come minimo il triplo.Sontuoso l'altro gioiello di casa Udinese, Nahuel. Giocatore ormai maturo, di caratura internazionale. Non per caso un titolare fisso nella nazionale albiceleste, non per caso lo vorrebbero Messi e Di Maria con loro al Psg la prossima estate. Il gol di ieri, quel pallonetto a beffare Cragno, è delizia per gli occhi. Partirà se arriverà la chiamata di una big? Giusto così, se lo merita.È tutta la squadra comunque a convincere.e soprattuttosono delle certezze per rendimento e capacità di trascinare il gruppo.dimostra di poter essere ancora una risorsa importante,di aver finalmente preso in mano le chiavi del centrocampo. Mancava, la ciliegina sulla torta.Domenica il derby in laguna contro un Venezia all'ultima spiaggia e tifosi friulani preparano già l'esodo. Finalmente è tornata la voglia di calcio, di Udinese. Quanto è bello rivivere certe sensazioni.