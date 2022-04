Beto show, tripletta in Udinese-Cagliari. L'attaccante portoghese parla a Dazn al termine dell'incontro: "Grandissima partita della nostra squadra, abbiamo giocato molto bene. Sapevamo che poteva essere difficile, ma l'abbiamo resa facile e abbiamo lavorato molto per questo".



UNDICI RETI ALLA PRIMA STAGIONE IN A - "Quando sono arrivato sapevo che dovevo imparare molto. Undici gol qui alla prima stagione è molto bello, ma io voglio di più. Voglio aiutare la mia squadra a salvarsi".



CORI DEI TIFOSI - "Sono felice, perché i tifosi non si sono mai dimenticati di me nonostante tutto il tempo senza segnare. Per me è il top".



ESULTANZA DEI COMPAGNI ANCORA PRIMA DEL GOL DEL 3-1 - "Loro credono in me, io dovevo segnare quel gol e sono contento. Siamo tutti contenti".



CIOFFI - "Per me è molto importante. Lui crede molto in me e abbiamo parlato di tutto: profondità, palla al piede, intesa con i compagni, l'intesa con i compagni di reparto. È stato il top".