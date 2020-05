È servita una videoconferenza tra club e Lega di Serie A, andata in scena nella giornata di oggi, per mettere d’accordo la maggioranza delle società a riprendere il campionato, fermo ormai da più di due mesi a causa dell’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19: la data prevista per la ripartenza è quella del 13 giugno, con gli allenamenti collettivi che con grande probabilità ricominceranno lunedì 18 maggio.



Insomma, meno di un mese per ritornare in forma e prepararsi al meglio per il finale di stagione: sarà un vero e proprio tour de force, poiché, nel caso si dovesse ufficializzare la ripresa della Serie A, si giocherà ogni tre/quattro giorni, con la conclusione del girone di ritorno previsto per l’inizio di agosto. Le uniche pause consentite permetteranno alle semifinaliste di Coppa Italia di portare a termine anche tale competizione.



Nel frattempo i giocatori dell’Udinese, che già hanno incominciato le sedute individuali di allenamento, sono stati sottoposti, nella giornata di oggi, a tamponi e controlli, al fine di monitorare la condizione di tutti i componenti della squadra friulana, con i risultati che arriveranno nei prossimi giorni.



Mister Gotti, sorpresa di questa delicata annata bianconera, dovrà essere da subito bravo a riprendere in mano le redini del gruppo, per trascinarlo verso una salvezza che fino a pochi mesi fa sembrava cosa fatta.

Complici, però, le vittorie delle dirette inseguitrici e la difficoltà delle Zebrette a ritrovare i tre punti, la zona rossa della classifica si è avvicinata sempre più, facendo sprofondare Lasagna e compagni a sole tre lunghezze dal terzultimo posto.



Le dodici partite che mancano al termine saranno decisive anche per il futuro del tecnico, che da semplice traghettatore potrebbe essere riconfermato in caso di raggiungimento dell’obiettivo: dovrà essere questa, infatti, la prerogativa principale per i ragazzi di Gotti, per regalare ai propri tifosi un altro anno in Serie A e salutare senza amarezze coloro che, nella prossima sessione di mercato, lasceranno il Friuli.