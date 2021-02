, vittoriosi anche tra le mura amiche contro l’Hellas Verona dell’ex Lasagna.Nel match giocatosi ieri alla Dacia Arena, disputando un ottimo primo tempo e giocando un calcio fluido e a tratti divertente.hanno impedito ai padroni di casa di trovare la rete del vantaggio, respingendo più volte i tentativi di Samir, Stryger Larsen e Walace.Nella ripresa,, costretto ad abbandonare il rettangolo verde, i ritmi si sono inevitabilmente abbassati, concedendo al Verona qualche sterile ripartenza,, però,e compagni.Ancora una volta la, coadiuvata da un’ottima prestazione della mediana,, consentendo a Juan Musso di uscire dal terreno di gioco con il terzo clean sheet consecutivo.Nel finale,, che ha causato l’autorete dell’estremo difensore ospite,, sigillando la partita con il raddoppio in pieno recupero eLaconquistata ieri, la sesta in questa stagione,e di portarsi a +9 dal terzultimo posto, presidiato da un Cagliari sempre più in crisi.Domenica prossima l’Udinese verrà ospitata dalla: i friulani recupereranno De Paul - squalificato nel corso dell’ultimo turno - ma con grande probabilità dovranno fare a meno del Tucu., per dare continuità ai risultati e proseguire il girone di ritorno con convinzione e affiatamento.