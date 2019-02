È finalmente arrivata la quinta vittoria stagionale, non senza difficoltà né tantomeno senza polemiche; il Chievo ha giocato la sua modestissima partita, ha rischiato di andare in vantaggio dopo soli 2 minuti di gioco (Depaoli a tu per tu con Musso ha sparato alto) e ha difeso bene il campo per tutta, o quasi, la durata del match.



Non che l’Udinese abbia creato poi chissà quali clamorose palle gol, ma il tiro di Nuytinck da 30 metri che si è stampato sul palo nel corso del primo tempo ed il miracolo di Sorrentino sul destro al volo di Fofana nella ripresa, sono stati il preludio di quello che è stato poi il vantaggio decisivo bianconero.



I cambi, tutti offensivi ed azzeccati da parte di mister Nicola, hanno aiutato la squadra ad alzare il baricentro, cercando di impensierire la retroguardia clivense, riuscendoci prima con Pussetto, abile ad inserirsi tra le maglie avversarie e guadagnarsi con astuzia il tiro dagli 11 metri e successivamente con Teodorczyk, coraggioso nell’assumersi la responsabilità di calciare il penalty e fortunato a ribadirlo in rete dopo la respinta centrale da parte di Sorrentino.



Così, con l’ausilio del VAR che ha convinto l’arbitro ad assegnare il rigore ai friulani ed il primo centro stagionale del centravanti polacco, l’Udinese è tornata a conquistare quei 3 punti che mancavano da quasi due mesi, in seguito alla vittoria casalinga arrivata a discapito del Cagliari. La classifica non sembra essere cambiata molto e in attesa del posticipo odierno tra Roma e Bologna i bianconeri si trovano attualmente al 15esimo posto, a +4 dalla squadra felsinea. A causa del rinvio del match contro la Lazio, visti i molteplici impegni dei biancocelesti in ambito nazionale ed europeo, sarà proprio contro il Bologna la prossima sfida dell’Udinese, decisiva per quanto riguarda il discorso salvezza. In caso di vittoria i friulani potrebbero fare un notevole passo avanti in classifica, allontanandosi da quella zona rossa che tanto preoccupa i supporters bianconeri.



Ciò che è sicuro è che l’Udinese, se vuole rimanere nella massima serie, deve cercare di fare la partita almeno con le dirette contendenti; sta nell’intelligenza tattica di mister Nicola e nella caparbietà dei suoi ragazzi preparare al meglio il prossimo impegno casalingo, viste le due settimane di tempo a disposizione.



I friulani arriveranno al match più riposati, consapevoli dell’importanza cruciale della partita e conoscendo già la situazione in classifica delle rivali; importante sarà utilizzare a proprio favore la freschezza mentale e fisica, ma soprattutto saper creare occasioni che ieri sono mancate, costruendo gioco e limitando il possesso avversario.



I tifosi sono con la squadra, la protesta è terminata: urge continuare sul campo la striscia positiva, cercando di riavvicinare le parti dopo la rottura con la società.