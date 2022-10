Kingsley Ehizibue, difensore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv dopo lo 0-0 contro la Cremonese: "Abbiamo giocato bene, i primi 30 minuti abbiamo creato molte occasioni. Credo meritassimo di vincere, ma siamo felici per il punto. Sono felice di giocare in questa squadra, penso che sia veramente un ottimo team, sono contento di farne parte”.



