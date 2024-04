che lo rende indisponibile per le ultime 6 giornate di campionato nella Premier League inglese.- Il calciatore classe 2002, infattiin seguito a unIl ct Spalletti lo ha fatto esordire in Nazionale maggiore lo scorso 14 ottobre, facendolo entrare dalla panchina nella partita vinta 4-0 in casa contro Malta con tanto di assist. Poi Udogie ha giocato titolare la successiva gara di qualificazione a Euro 2024 persa 3-1 in rimonta a Wembley con l'Inghilterra e anche l'amichevole vinta 2-1 contro il Venezuela negli Stati Uniti. Arrivato a Londra nello scorso mercato estivo dall'Udinese per 18 milioni di euro, Udogie ha segnato 2 gol e servito 3 assist in 28 presenze per un totale di 2398 minuti giocati in Premier League.

- Lo stesso Udogie ha scritto in un messaggio pubblicato su Instagram: "I progetti del cuore appartengono all'uomo, ma la risposta della lingua viene dal Signore.Un infortunio porta la mia stagione a una fine anticipata. Non toglie quanto sono grato a ogni persona che mi ha sostenuto quest'anno".