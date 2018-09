Aleksander Ceferin, presidente Uefa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, chiudendo alla possibilità di creare una Superlega tra top club europei: "I grandi club vorrebbero giocare soltanto tra loro, i piccoli sognano di qualificarsi e sfidarli. Un torneo soltanto tra top club non ci sarà mai: sarebbe noioso e non farebbe sviluppare il calcio. Finali Champions fuori dall'Europa? Il calcio è globale, non sono contrario per principio. Potrei dire: perché no? Ma al momento non è in programma".