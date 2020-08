Una nuova Champions League? Può darsi. Parola di Aleksandar Ceferin, presidente dell'Uefa, che all'agenzia Reuters spiega: "Final eight? Siamo stati costretti a optare per quest'opzione, ma abbiamo visto che ne è venuto fuori qualcosa di nuovo. Ci penseremo in futuro, sicuramente. C'è stata meno tattica. Se in una partita una squadra segna, l'altra deve pareggiare il prima possibile. Ci sono state partite sicuramente più esaltanti, ma dobbiamo pensare anche al fatto che abbiamo meno partite e broadcasters che possono dire: 'Non avete le stesse partite di prima, è differente', perciò dobbiamo discuterne quando finisce questa pazza situazione".



SULLE INNOVAZIONI - "E' un format sicuramente interessante, ma dubito - per com'è ora il calendario - che riusciremo a rifare una final eight, richiede troppo tempo. Ma un format con una sola partita e un sistema com'è ora, credo che possa essere molto più esaltante del format precedente. Se facessimo così, ma non ne abbiamo ancora parlato con nessuno, giocheremmo in una sola città. Abbiamo visto che c'è stato un grande successo in Tv, forse perché è agosto e la gente è a casa".