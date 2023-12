Aleksander, presidente della, ha parlato in conferenza stampa esprimendosi sullariferita all'abuso di posizione dominante di Uefa e Fifa. Una decisione che apre le porte alla nascita della, a cui Ceferin e tutta la Uefa si oppongono fermamente. La prima presa di posizione di Uefa e Fifa erano arrivate attraverso due comunicati diramati in mattinata (). Queste le parole di Ceferin in conferenza:"Consideriamo la decisione come un'opportunità per migliorare alcuni regolamenti. Ma il calcio resta unito, motivo per cui tutti noi stakeholder parliamo insieme. C'è un netto contrasto tra la sintesi stampa della Corte di giustizia europea e la sentenza stessa. Il giudizio è effettivamente positivo. Mi diverte. Il sistema che presentano oggi è ancora più vicino a quello presentato nel 2021 e rifiutato da tutto il calcio"."Il progetto della Superlega non comprende i principi del merito sportivo. Puoi essere o non essere parte del sistema. Il progetto della Superlega presentato oggi è ancora più chiuso di quello presentato nel 2021. Lo abbiamo detto più volte e lo vogliamo ribadire: il calcio non è in vendita. Oggi abbiamo avuto l'ulteriore conferma che quello della Superlega è un progetto chiuso e non aperto. Noi non proveremo a fermarli, non lo abbiamo mai fatto. Loro possono creare quello che vogliono. Io spero che inizino il prima possibile questa competizione con due club. Io spero che sappiano cosa stanno facendo, ma non ne sono sicuro".