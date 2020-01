Chi sono i 50 giovani da tenere d'occhio nel 2020? Il sito ufficiale della Uefa fa i nomi, tra i quali ci sono la stellina del Barcellona Ansu Fati, il gioiellino del Chelsea Reece James, il brasiliano dell'Arsenal Gabriel Martinelli. C'è un solo italiano, che veste la maglia dell'Inter: Alessandro Bastoni. L'ex Atalanta e Parma ha scalato le gerarchie all'interno della squadra di Conte e sta trovando il campo con maggiore continuità.



Unico 'azzurro' Bastoni, poi c'è qualche straniero che milita in Serie A: Dejan Kulusevski, fresco acquisto della Juventus, Rafael Leao, attaccante che sta faticando al Milan, Dusan Vlahovic, attaccante in rampa di lancio alla Fiorentina, e la vecchia conoscenza interista Zinho Vanheusden, centrale belga ora allo Standard Liegi. Di seguito, l'elenco completo.



Yacine Adli (FRA, 19 anni – Bordeaux), Blendi Baftiu (KOS, 21 – Ballkani), Alessandro Bastoni (ITA, 20 – Inter), Myron Boadu (NED, 18 – AZ), Domagoj Bradarić (CRO, 20 – LOSC Lille), Eduardo Camavinga (FRA, 17 – Rennes), Rayan Cherki (FRA, 16 – Lyon), Jonathan David (CAN, 19 – Gent), Zuriko Davitashvili (GEO, 18 – Rubin Kazan), Dodô (BRA, 21 – Shakhtar Donetsk), Odsonne Éduoard (FRA, 21 – Celtic), Dimitris Emmanouilidis (GRE, 19 – Panathinaikos), Fábio Silva (POR, 17 – Porto), Ansu Fati (ESP, 17 – Barcelona), Florentino Luís (POR, 20 – Benfica), Bryan Gil (ESP, 18 – Sevilla), Mason Greenwood (ENG, 18 – Manchester United), Reece James (ENG, 19 – Chelsea), Boubacar Kamara (FRA, 20 – Marseille), Lee Kang-in (KOR, 18 – Valencia), Michał Karbownik (POL, 18 – Legia), Vadim Karpov (RUS, 17 – CSKA Moskva), Sékou Koïta (MLI, 20 – Salzburg), Jules Koundé (FRA, 21 – Sevilla), Dejan Kulusevski (SWE, 19 – Atalanta), Diego Lainez (MEX, 19 – Betis), Noa Lang (NED, 20 – Ajax), Bogdan Lednev (UKR, 21 – Dynamo Kyiv), Dennis Man (ROU, 21 – FCSB), Gabriel Martinelli (BRA, 18 – Arsenal), Nikola Moro (CRO, 21 – Dinamo Zagreb), Rafael Leão (POR, 20 – AC Milan), Troy Parrott (IRL, 17, Tottenham), Strahinja Pavlović (SRB, 18 – Partizan), Panagiotis Retsos (GRE, 21 – Leverkusen), Bukayo Saka (ENG, 18 – Arsenal), Oihan Sancet (ESP, 19 – Athletic Club), Arnór Sigurðsson (ISL, 20 – CSKA Moskva), Boubakary Soumaré (FRA, 20 – LOSC Lille), Calvin Stengs (NED, 20 – AZ), Magomed-Shapi Suleymanov (RUS, 19 – Krasnodar), Dominik Szoboszlai (HUN, 19 – Salzburg), Tomás Tavares (POR, 18 - Benfica), Tetê (BRA, 19 – Shakhtar Donetsk), Tomás Esteves (POR, 17 – Porto), Francisco Trincão (POR, 20 – Braga), Maarten Vandevoordt (BEL, 17 – Genk), Zinho Vanheusden (BEL, 20 – Standard), Yari Verschaeren (BEL, 18 – Anderlecht), Dušan Vlahović (SRB, 19 – Fiorentina).