che si è appena concluso e che ha visto il trionfo in finale dell'Italia contro l'Inghilterra ai rigori.sono stati inseriti nella squadra del torneo a partire da Donnarumma, eroe dei rigori passando anche per Bonucci, Spinazzola (nonostante l'infortunio), Jorginho e Chiesa. Fra gli 'italiani' ovvero coloro che giocano in Serie A c'è anche l'interista Lukaku.La squadra è stata selezionata da un'altra squadra, quella degli osservatori tecnici in cui figurano vecchie conoscenze anche della Serie A come Capello, Contra e Cambiasso. Ecco l'elenco: Packie Bonner, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Cosmin Contra, Corinne Diacre, Jean-François Domergue, Dušan Fitzel, Steffen Freund, Frans Hoek, Aitor Karanka, Robbie Keane, Ginés Meléndez, David Moyes, Mixu Paatelainen, Peter Rudbæk, Willi Ruttensteiner​Gianluigi Donnarumma (Italia);Kyle Walker (Inghilterra),Leonardo Bonucci (Italia),Harry Maguire (Inghilterra),Leonardo Spinazzola (Italia);Jorginho (Italia),Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca),Pedri (Spagna);Federico Chiesa (Italia),Romelu Lukaku (Belgio),Raheem Sterling (Inghilterra)