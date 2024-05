Uefa: finale di Champions League 2027 a San Siro con la "condizionale"

si è riunito oggi a Dublino, dove stasera si gioca la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen. Nell'occasione sono state decise le sedi delle finali delle coppe europee nei prossimi anni.CHAMPIONS LEAGUEalla Puskas Arena diin Ungheria.: decisione sospesa fino a settembre, subordinatamente alla presentazione da parte della FIGC di informazioni sul progetto di ristrutturazione dello stadioEUROPA LEAGUE: al Besiktas Park diin Turchia.

: ain Germania.CONFERENCE LEAGUE: alla RedBull Arena di Lipsia in Germania.: al Besiktas Park di Istanbul in Turchia.CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: all'Ullevaal Stadion diin Norvegia.: nuova procedura di gara da aprire poiché la Germania è già stata nominata per le finali del 2026 e 2027, quindi la candidatura dello Stoccarda non può essere presa in considerazione.- Per quanto riguarda le finali dell'anno prossimo erano già state scelte l'Allianz Arena adi Baviera in Germania per la Champions League, l'Estadio San Mames diin Spagna per l'Europa League e lo Stadion Wroclaw diin Polonia per la Conference League.