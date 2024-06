Barella, anche l'Italia ha il suo fuoriclasse. Ora la sfida al fenomeno Yamal

- per non citare a tutti i costi il solito Kane -In Portogallo sperano in tanti nella definitiva esplosione di Rafael Leao, ma nel frattempo sanno di poter contare sulla classe e l’esperienza di Bruno Fernandes, Bernardo Silva e dell’eterno Cristiano Ronaldo.. La vittoria in rimonta contro l’Albania, all’esordio agli Europei da campioni in carica, ha confermato che- Dice bene Luciano Spalletti quando prova a togliere la pressione dalle spalle di un singolo calciatore e preferisce evidenziare che la vera forza di questa Nazionale sia una filosofia di calcio sempre propositiva, sempre alla ricerca dell’iniziativa e della qualità per esaltare i pregi delle individualità. Il nostro punto di forza ma in qualche modo anche una condanna, come lo fu nel trionfo di Wembley del 2021 sotto la gestione Mancini. Noi siamo questi, non i migliori in assoluto ma possiamo aspirare ad esserlo e,Ma soprattutto trascina gli altri, anche quando la condizione atletica non può essere delle migliori dopo una settimana circa di lavoro differenziato per un affaticamento muscolare che ci ha fatto temere di non averlo per la prima agli Europei.- A 27 anni Nicolò Barella, all’Inter come con l’Italia,Benissimo hanno i nerazzurri a blindarlo fino al 2029 col recente rinnovo di contratto, benissimo ha fatto - e farà Spalletti - a gestirlo al meglio anche nelle prossime settimane, perché esiste un centrocampo azzurro con Barella e ne esiste un altro senza di lui. Anche se il nostro ct non lo ammetterà mai. Se contro l’Albania mancava un dirimpettaio in grado di opporsi sotto il profilo delle qualità individuali, già. Letteralmente imprendibile con la Croazia e destando l’impressione di essere di fronte a qualcuno che marcherà un’epoca da qui ai prossimi 15 anni.Le altre nazionali, le altre favorite per Euro 2024, si godano pure le loro stelle di prima grandezza. Noi ci teniamo stretto Barella. Le partite si vincono in 11 e i grandi tornei in 26, ma intanto ripartiamo dai punti fermi e dalle certezze. E uno così ce lo invidiano tutti.