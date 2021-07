il Comitato Esecutivo della UEFA ha definito le regole procedurali che disciplinano il nuovo Organo di Controllo Finanziario di Club, organo che monitora l'applicazione dei regolamenti delle Licenze per Club e del Fair Play Finanziario. Qui l'elenco completo dei nuovi membri delle due camere che compongono il CFCB (in carica fino al 2023), diffuso tramite un comunicato ufficiale dalla UEFA stessa.



PRIMA CAMERA

Presidente: Sunil Gulati, USA (nuovo)

Vicepresidente: Petra Stanonik Bošnjak, Slovenia

Membri: Jacobo Beltrán, Spagna; Michael Bolingbroke, Inghilterra (nuovo); Marco Di Siena, Italia (nuovo); Egon Franck, Germania; Helmut Schwärzler, Liechtenstein (nuovo); Jeroen Slop, Olanda (nuovo).



CAMERA D'APPELLO

Presidente: Didier Poracchia, Francia

Vicepresidente: Charles Flint QC, Inghilterra

Membri: Giovanni Facci, Italia; Adam Giersz, Polonia; Louise Reilly, Repubblica d’Irlanda (nuovo).



Fra i membri della prima camera spicca il nome di Michael Bolingbroke, noto in Italia per esser stato AD dell'Inter durante l'era Thohir, dal 2014 al 2016.