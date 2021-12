All'Uefa proseguono le discussioni sul nuovo fair play finanziario. Il progetto prevede l'approvazione entro marzo o al massimo giugno, affinché le nuove regole entrino in vigore dalla prossima stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il nuovo sistema prevede una combinazione di salary cap e luxury tax, pene automatiche e sanzioni sportive e non soltanto economiche, per non favorire i club che non hanno problemi di spesa.