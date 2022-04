Il presidente della CONMEBOL Alejandro Dominguez e il presidente della UEFA Aleksander Ceferin hanno inaugurato un ufficio condiviso a Londra, che rappresenterà le due confederazioni in progetti comuni in varie aree (comprese le competizioni). La nascita di un ufficio comune dà seguito all’accordo di cooperazione strategica firmato da CONMEBOL e UEFA il 12 febbraio 2020 e al rinnovo sottoscritto il 15 dicembre 2021. Ai sensi dell’accordo, UEFA e CONMEBOL cercheranno di organizzare diversi eventi calcistici, collaborando anche in altre aree come il settore arbitrale e la formazione allenatori.

Il primo grande evento sportivo organizzato dalle due confederazioni è la Finalissima, che oppone l’Argentina (vincitrice della Coppa America CONMEBOL 2021) e l’Italia (vincitrice di UEFA EURO 2020). La partita si giocherà a Londra allo stadio di Wembley il 1° giugno 2022. I biglietti sono andati esauriti in meno di una settimana. È ancora disponibile un numero limitato di biglietti hospitality.