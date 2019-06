Mentre il Milan aspetta la decisione dell'Uefa, arrivano notizie importanti per il Marsiglia: ​concesso settlement agreement per le stagioni 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con un deficit massimo di 30 milioni di euro per il 2020, zero per il 2021 e pieno pareggio nel periodo di monitoraggio fino al 2022/23. L'OM inoltre, per gli anni fiscali 2020 e 2021, accetta restrizioni a mercato e rosa per le competizioni europee (massimo 23 giocatori, limite può essere revocato nel 2021/22 e 2022/23), e una multa da 6 milioni di euro, 2 da pagare subito e 4 soggetti a determinate condizioni.