Il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha deciso di rilasciare immediatamente ai club i pagamenti relativi ai contributi per le competizioni nazionali alla luce della crisi che sta attraversando l'Europa. I pagamenti erano inizialmente in programma al completamento dei play-off per le Qualificazioni Europee. Si tratta di 50 milioni per i club che hanno fornito giocatori alle 39 squadre nazionali non coinvolte negli spareggi delle qualificazioni e 17,7 milioni ai club che hanno fornito i giocatori alle 16 squadre che parteciperanno agli spareggi. Il saldo di 2,7 milioni per i giocatori per gli spareggi sarà distribuito in autunno.



Per Euro2020, un minimo di 130 milioni è disponibile per i club. Verranno dunque distribuiti 70 milioni tra i club che hanno fornito giocatori per le Qualificazioni e la Nations League. I restanti 130 milioni verranno distribuiti tra i club che rilasceranno giocatori per Euro2020. ​I pagamenti andranno a un numero elevato di club: 676 squadre delle 55 federazioni riceveranno importi da 3.200 euro a 630.000.