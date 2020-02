Il vice presidente UEFA Michele Uva parla a Rai Radio1 Sport della possibile revoca dei titoli nazionali vinti dal Manchester City nel periodo di violazione delle regole del Fair Play Finanziario: "Le regole europee quasi mai sono identiche a quelle nazionali, la UEFA sta lavorando per fare in modo che alcune regole diventino tecnicamente obbligatorie nei singoli campionati. Giusto aspettare il giudizio del TAS che è la Cassazione sportiva. Possibili nuove regole sul fuorigioco? E' importante che le norme facilitino l'arbitro e creino meno discussione possibile. Se la direzione è questa, noi siamo assolutamente d'accordo al ritorno della regola della 'luce' fra attaccante e difensore. Stop calcio per Coronavirus? Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare. Siamo in una fase d'attesa, monitoriamo Paese per Paese, il calcio deve seguire le indicazioni governative dei singoli Stati".".