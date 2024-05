UEFA Women Champions League: la finale è su DAZN, anche in modalità free

Uno degli ultimi weekend della stagione calcistica è anche uno di quelli più attesi:La gara sarà disponibile su DAZN, anche in modalità, con il commento in italiano di Gabrielee MartaA contendersela,, sarannoche si sfideranno al. Le catalane sono alla quarta finale consecutiva, la quinta in sei stagioni. Le francesi invece in undici finali giocate, hanno vinto otto volte, l'ultima nel 2022. Del match ha parlato Alexia Putellas, due volte Pallone d’Oro in una lunga intervista disponibile sempre sull'app di DAZN.

Non solo calcio però perché sulla piattaforma saranno disponibili tanti altri contenuti da seguire nei prossimi giorni. A Milano infatti, sempre sabato 25 maggio, c'è lo, il campionato del mondo dei, da seguire in diretta streaming su DAZN dalle 18:00, anch'esso in modalità gratuita. Tra i migliori 10 atleti europei c'è anche l'italiano. Infine, l'indomani, domenica 26 maggio parte il, uno degli appuntamenti di tennis più famosi e seguiti al mondo. Il torneo sarà visibile su DAZN attraverso i canali Eurosport 1 e Eurosport 2. Saranno due settimane di grande sport a Parigi che ci porteranno fino alle finali in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. E per l'Italia, ci sarà anche Jannik