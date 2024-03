UEFA Women's Champions League su Dazn anche in modalità gratuita e col commento in italiano

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Mentre si aspettano le gare di ritorno per entrare sempre più nel vivo dellaDAZN annuncia che, a partire dal match delle 21.00 di domani, le partite saranno commentate anche in italiano.rivelazione stagionale, mentre nella cornice dello Stamford Bridge, alle 21.00, il Chelsea scenderà in campo contro l’Ajax: le Blues dovranno blindare il passaggio di turno per assicurarsi la semifinale per il secondo anno consecutivo. Il match si avvarrà del commento in italiano di Calabresi. Il 28 marzo, alle 18.45, il Barcellona - con quasi 90 reti segnate in Liga F, 3 Palloni d'Oro negli ultimi 3 anni e non solo - scenderà in campo contro il Brann mentre alle 21:00 occhi puntati sulla sfida tra PSG e Häcken con il commento in italiano di Giustiniani.Con l’obiettivo di continuare ad assicurare visibilità al calcio femminile attraverso un sempre maggiore coinvolgimento del pubblico, DAZN ha siglato una partnership strategica con VISA che vede al centro proprio il coinvolgimento dei fan.