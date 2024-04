UEFA Youth League, Milan: assenze e dubbi verso il Porto

Iltorna alledi. L'Under 19 rossonera ha staccato per la seconda volta consecutiva il pass per l'atto finale della massima competizione giovanile europea, lo scorso anno il cammino si interruppe in semifinale contro l'Hajduk Spalato (poi sconfitto in finale dall'AZ Alkmaar, ora il Diavolo cerca il colpo grosso.Venerdì 19 aprile - calcio d'inizio alle ore 18 - il Milan si gioca la semifinale contro ilin Svizzera, al, a pochi passi dalla sede della UEFA: chi passa il turno vola in finale, in programma lunedì 22 aprile, sempre alle ore 18 e sempre a Nyon) contro la vincente tra

Il Milan è l'unica squadra della precedente edizione ad essere tornato alle Final Four di UEFA Youth League., tecnico della Primavera rossonera, deve fare i conti con assenze e dubbi. Il Milan fornisce un aggiornamento a riguardo sul proprio sito ufficiale:"Un buon momento di forma, su cui però pesano un po' di assenze, specialmente a centrocampo. Oltre al lungodegente, Abate deve rinunciare anche a Victor, operato a fine marzo per la lesione del menisco del ginocchio sinistro.In fase di recupero Dariusz, alle prese con problemi alla caviglia, è invece più difficile la presenza di Hugoe Álex, fermato da problemi di natura muscolare".