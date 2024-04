Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il club di via Aldo Rossi, dopo l'eliminazione in Europa League per mano della Roma, fa affidamento alla propria Primavera per coronare il sogno di tornare a vincere un trofeo continentale. I rossoneri di Ignazio Abate sono infatti approdati per il secondo anno consecutivo alle semifinali, che si disputano con il format delle Final Four. Merito della pesante vittoria ai danni del Real Madrid, superato dal Milan ai quarti di finale dopo i calci di rigore.PORTO: (4-3-3) Diogo Fernandes; Martim Fernandes, Antonio Ribeiro, Gabriel Bras, Dinis Rodrigues; Joao Teixeira, André Oliveira, Rodirgo Mora; Gonçalo Sousa, Anhà Candé, Jorge Meireles. All.: CapuchoMILAN: (4-3-3) Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Stalmach, Malaspina, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. All.: Abate