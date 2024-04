UEFA Youth League, semifinale Porto-Milan: data e orario

Ilsi è qualificato per il secondo anno consecutivo alle, la squadra guidata dalo ha fatto superando il Braga agli ottavi di finale e il Real Madrid ai quarti di finale, in entrambi i casi ai calci di rigore. In semifinale, il Diavolo affronterà ilLa fase finale della massima competizione giovanile europea si giocheranno a Nyon, in Svizzera: venerdì 19 aprile le due semifinali,l'altra partita oltre a quella tra Dragoes e rossoneri, mentre lunedì 22 aprile è prevista la finale.

SEMIFINALI - 19 APRILE, NYON (Centre Sportif de Colovray)

FINALE - 22 APRILE, NYON (Centre Sportif de Colovray)

La UEFA ha reso noti il programma e gli orari delle tre sfide: il Milan giocherà la semifinale contro il Porto venerdì 19 aprile alle 18, i rossoneri saranno la squadra 'ospite'. Di seguito tutte le informazioni.: Olympiacos - Nantes: Porto - Milan: Olympiacos/Nantes - Porto/Milan