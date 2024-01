UFFICIALE: Aké della Juve lascia l'Udinese e va in Svizzera. I dettagli

La Juventus ha deciso di far proseguire la carriera di Marley Aké in prestito in Svizzera, all'Yverdon. Cambio di paese, dunque, per il classe 2001, che Allegri aveva fatto esordire sulla fascia destra e che era stato prestato all'Udinese all'inizio di questa stagione.



POCO IMPIEGO - Aké non è stato preso in considerazione da Sottil prima e da Cioffi poi, vedendo ridotto al lumicino il suo tempo di impiego; da qui la decisione della Juve di cambiare, con un altro prestito dopo quelli in Francia, a Digione, e quello in Friuli.



SI CAMBIA ANCORA - Adesso Aké è atteso dall'Yverdon, che milita nella Super League svizzera e sta conducendo un campionato tranquillo a metà classifica. Il giocatore rimane nell'orbita della Vecchia Signora che lo ha lanciato a partire dalla Next Gen, ma adesso è il momento di farsi vedere anche nel calcio dei grandi.