. Con una nota ufficiale pubblicata sul sito,dopo la serie di incontri andati in scena in questi ultimi giorni per provare a raggiungere un'intesa.Ecco la nota della Juve: "Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium".da 7,5 milioni di euro all'anno e, nel corso dei vertici con la dirigenza, era stata paventata, tra le altre cose, la possibilità di discutere del prolungamento. L'allenatore livornese conclude la sua avventura con 11 trofei in bacheca, 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, a cui vanno aggiunte due finali di Champions League.