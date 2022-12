Aurelio Andreazzoli è pronto per la Ternana. Il tecnico ha risolto il contratto che lo legava all'Empoli, come comunica il club toscano:



Empoli Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con Aurelio Andreazzoli e con i membri del suo staff.



Al tecnico e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale.